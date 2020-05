Real Madrid – Mercato : Pogba prêt à repousser la Juventus et le PSG pour Zidane

true

Selon L’Equipe, Paul Pogba aurait fait du Real Madrid de Zinédine Zidane sa priorité en cas de départ de Manchester United à l’intersaison.

Priorité de Zinédine Zidane depuis plus d’un an, Paul Pogba a jusqu’à présent été retenu par Manchester United. Mais les « Red Devils » se sont faits une raison : le Français veut quitter Old Trafford, où son retour a fait pschitt. Seulement, ses employeurs comptent bien le vendre au plus offrant, pas forcément aux Merengue.

Le PSG serait prêt à casser sa tirelire pour l’avoir, de même que la Juventus pour le faire revenir. Cette dernière aurait d’ailleurs proposé d’inclure Adrien Rabiot dans la transaction, histoire de faire baisser le tarif. Mais dans son édition du jour, L’Equipe explique que Pogba, qui a tout de même son mot à dire, ne veut entendre parler que du Real.

« (Le directeur sportif « bianconero » Fabio Paratici mise surtout sur Manchester United. L’idée est d’inclure Adrien Rabiot dans un package avec Paul Pogba pour faire baisser le tarif du champion du monde. Le milieu des Bleus sera en fin de contrat en 2021 et la Juve est sur les rangs pour rapatrier son ancien joueur, cédé à MU en 2016. Le montant de son transfert serait estimé à 80 M€. Mais le Real Madrid reste la priorité du joueur. »