Real Madrid – Mercato : Pogba prêt à repousser Zidane ?

Zinédine Zidane va mal vivre ce revirement de situation. Depuis plusieurs mercato, l’entraîneur du Real Madrid essaye de faire venir Paul Pogba dans la capitale espagnole. L’envie était partagé avec le milieu de terrain de MU, qui vivait mal son aventure en Angleterre.

En fin de contrat en 2021, cet été s’annonçait décisif pour Pogba. Mais, selon le Daily Mail, le natif de Lanny-Sur-Marne a changé d’avis. Par le biais de Mino Raiola, il a demandé à ouvrir des négociations avec Manchester United. Auteur de 4 passes décisives en 11 matches de Premier League, l’ancien joueur de la Juventus serait convaincu par le vent nouveau insufflé dans le nord de l’Angleterre par Solskjaer.

Depuis plusieurs semaines, Manchester United semble retrouver un peu de son lustre d’antan sous la houlette d’Ole Gunnar Solskjaer. Les Red Devils sont transfigurés depuis la venue de Bruno Fernandes, la recrue hivernale, qui a apporté du tonus et du talent à l’entrejeu. Le Portugais de 25 ans a inscrit 8 buts et 7 offrandes depuis son arrivée en janvier dernier.

Forcément, la relation footballistique entre Pogba et Fernandes coule de sens. Avec des attaquants épanouis sur le terrain (Martial, Rashford, Greenwood), la cohabitation pourrait s’avérer fructueuse les saisons prochaines.

Interrogé sur un possible revirement de situation avec Pogba, Solskjaer s’est montré très favorable à garder son la « Pioche »: « Je ne peux pas commenter les discussions entre le club et les joueurs mais évidemment nous souhaitons conserver les meilleurs joueurs. Nous voulons construire une équipe pour l’avenir. (…) Je sais que depuis son retour de blessure, Paul va de mieux en mieux. Il se régale. Il n’y a qu’à voir où ça nous mènera. »

Pour Real Madrid, le seul espoir réside dans le fait que MU ne se qualifie par pour la Ligue des Champions. Pour l’heure, MU demeure à 4 points du 4e Leicester. Zinédine Zidane pourrait être déçu de l’attitude de son compatriote. Pas Florentino Perez qui n’a jamais été vraiment enclin à écouter son coach sur le dossier Pogba.

Pogba : « Je prends juste du plaisir à regarder Bruno, Rashford, Martial et Mason, qui ont tous joué le dernier match, et à les voir marquer des buts. Tu applaudis simplement, c’est beau… ils me font aimer le football à chaque fois ! » #MUFC pic.twitter.com/RfbAWBwN29

— Manchester United (@MUnitedFR) July 9, 2020