Real Madrid – Mercato : Raiola promet un crack à Zidane cet été

true

Dans les colonnes de Marca, Mino Raiola a fait un point sur les dossiers transfert en cours. Le super agent rêve d’un transfert juteux au Real Madrid lors du mercato à venir.

La crise sanitaire ne touche pas le plus grand nombre. Et c’est finalement rassurant tant le coronavirus se propage à vitesse grand V en Europe. Dans le milieu des agents, déjà confiné, c’est même l’heure de sortir quelques cartouches pour donner un peu de brillance à un mercato qui devrait être chamboulé dans ses grandes largeurs. Mino Raiola l’a bien compris et a évoqué ses dossiers transferts en cours, ce qu’il ne fait jamais en temps normal. Selon lui, le jeune attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland ne quittera par exemple pas son club cet été.

« Personne ne pensait que son adaptation à la Bundesliga et en Ligue des champions, dans une équipe comme le Borussia Dortmund, allait se passer comme ça, a-t-il affirmé dans Marca. Il n’est pas aisé de passer de l’Autriche à l’Allemagne et montrer ce niveau. Il va encore beaucoup progresser. Il restera à Dortmund le temps qu’il faudra. Quand il a quitté Salzbourg il ne pensait pas que c’était le bon moment, mais… Je ne pense pas qu’il quittera Dortmund cet été. »

🗞¡BUENOS DÍAS! Estas son las PORTADAS del JUEVES de la PRENSA DEPORTIVA en España. ¡No te las pierdas! #FelizJueves pic.twitter.com/Jlk5l6OKf3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2020

Sur le cas Paul Pogba, suivi un temps par le Real Madrid, Raiola s’est montré assez évasif. « Paul traverse une période difficile, mais il se concentre pour faire une belle fin de saison avec Manchester United, a-t-il poursuivi. Il veut réintégrer l’équipe et terminer la saison en beauté pour que United puisse atteindre la Ligue des champions. On ne peut pas dire ce qui va se passer. »

Le plus important est finalement ce que l’agent a glissé sur le Real Madrid, qu’il compte bien alimenter cet été. « J’ai grand espoir de faire signer un jour un grand footballeur au Real Madrid. J’ai déjà Areola qui est là-bas, mais c’est une demi-opération parce que c’est un prêt. Je veux faire venir un footballeur définitivement et je vais essayer d’y parvenir cet été », a-t-il conclu. Zinédine Zidane est prévenu.