Real Madrid – Mercato : Reinier Jesus (Flamengo), c’est signé !

Depuis quelques jours, le Real Madrid a trouvé un accord à hauteur de 30M€, bonus compris, pour Reinier Jesus, le milieu de terrain de Flamengo. Le club merengue attendait la majorité du joueur pour annoncer son transfert et Reinier a eu 18 ans hier, le 19 janvier. La presse espagnole s’attendait donc à ce que le Real officialise la transaction au plus tard mardi. Et c’est chose faite dès ce lundi.

Il pourrait filer à l’Espanyol

Selon Sport, le joueur ne ralliera pas directement la Casa Blanca. Le quotidien catalan croit en effet savoir que le milieu sera prêté dans la foulée à l’Espanyol de Barcelone pour la fin de saison. Un prêt de six mois pour lui permettre de se familiariser avec la Liga, alors que son temps de jeu risquerait d’être très limité au Real, qui carbure plein pot depuis quelques semaines.