Real Madrid – Mercato : un ancien roc de l’OM pour doubler Casemiro ?

Cet été, le Real Madrid cherche une sentinelle. Le club merengue espère attirer le Rennais Eduardo Camavinga mais celui-ci pourrait rester une saison de plus en Bretagne si le SRFC joue la Ligue des champions.

Selon « El Desmarque », une option envisagée mène à Franck Zambo Anguissa. Transféré pour 30 M€ à Fulham par l’OM en 2018, le milieu de terrain est aujourd’hui à Villarreal où il effectue une bonne saison.

Prêté par Fulham, le Camerounais, apparu à 28 reprises avec le Sous Marin jaune, serait une alternative de plus en plus sérieusement envisagée, selon le média ibérique.

Real Madrid are considering Fulham midfielder André-Franck Zambo Anguissa as a cut-price midfield transfer option this summer and would be prepared to offer €20million for the Cameroon international. [Mundo Deportivo] pic.twitter.com/lqHnKphy5P

— RMOnly (@ReaIMadridOnly) April 26, 2020