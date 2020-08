Real Madrid – Mercato : un ancien du LOSC pour concurrencer Benzema ?

Luka Jovic n’ayant pas convaincu et sur le départ, Mariano Diaz ne parvenant pas à revenir en grâce aux yeux de Zinédine Zidane, le Real Madrid cherche un attaquant cet été. Si l’on en croit le « Quotidiano Sportivo » italien, la Maison blanche aurait des vues sur l’attaquant portugais du Milan AC, Rafael Leão (21 ans), l’ancien « Mbappé portugais » de Luis Campos au LOSC.

Tirant ses informations du média ibérique « Don Balon », le journal lombard explique que les Merengue prépareraient une grosse offre pour l’ancien joueur du Sporting Lisbonne, recruté pour 23 M€ à Lille il y a un an et qui sort pourtant d’un exercice 2019-20 assez anonyme (6 buts, 3 passes décisives en 33 apparitions).

Une rumeur qui paraît quand même assez farfelue alors que le Real Madrid vise plutôt à dégraisser son effectif et à préparer un Mercato d’été 2021 que beaucoup annoncent clinquant avec Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland (Borussia Dortmund) ou encore Eduardo Camavinga (Stade Rennais) en tête d’affiche…

📰IL QS front page 📷: « Hello, Leao, call Real. »

Within his first year with AC Milan, Rafael Leao attracts interest of several clubs, including Real Madrid. pic.twitter.com/ovHaQPBSpj

— TeamMilanAC (@TeamMilanAC) August 6, 2020