Real Madrid – Mercato : un avertissement du Stade Rennais pour Camavinga

true

Le président du Stade Rennais Nicolas Holveck a envoyé un message subliminal au Real Madrid concernant sa posture pour Eduardo Camavinga (17 ans).



Jean-Michel Aulas n’abdique pas. Le président de l’OL a encore passé sa journée de samedi à alimenter le débat d’une possible reprise de la saison avec quelques tweets dont il a le secret. Las de cette discussion stérile et des rumeurs d’une cabale de certains clubs de L1 à l’égard du président de l’OL, Nicolas Holveck lui a répondu avec un certain tact. « Il n’y a pas de cabale contre Jean-Michel Aulas ni contre l’OL, on ne peut que les respecter. Mais on ne peut pas remettre en cause une décision présidentielle. On est en démocratie. On doit appliquer ce qu’on nous demande », a résumé le président du Stade Rennais sur les ondes d’Europe 1. L’ancien dirigeant de l’AS Monaco en a aussi profité pour fixer à Julien Stéphan les objectifs de la saison prochaine.

« L’objectif est de se battre pour être à chaque fois européen. Encore une fois, troisième, c’est surperformé, mais Rennes a tout ce qu’il faut pour se battre chaque année pour la Coupe d’Europe, a-t-il ajouté. On sait que les clubs vont souffrir énormément, au moins on a un petit amortisseur avec la certitude de jouer au moins la Ligue Europa, et surtout une perspective incroyable de pouvoir rejoindre la phase de groupes de la Ligue des champions, ce qui est le Graal pour tout footballeur. »

« Construire l’équipe autour du centre de formation, on le voit avec Camavinga »

Aussi, le président du Stade Rennais a envoyé un message subliminal au Real Madrid concernant sa position pour Eduardo Camavinga (17 ans), sur qui il compte plus que jamais. « On doit continuer à développer le centre de formation, ce doit être le cœur du réacteur, on doit construire l’équipe autour de nos jeunes talentueux du centre de formation, on le voit avec Eduardo Camavinga », a conclu Holveck.