Real Madrid – Mercato : un Espoirs merengue dans le viseur de la L1 ?

Intéressant sous les couleurs de Tenerife cette saison, l’attaquant du Real Madrid Dani Gomez (21 ans) plait à de nombreux clubs en Europe.

Prêté cette saison par le Real Madrid du côté de Tenerife en D2 espagnole, Dani Gomez (21 ans) commence petit à petit à prendre ses marques au plus haut niveau. S’il n’a marqué que six buts et délivré 2 passes décisives en 27 apparitions, l’attaquant espagnol est malgré tout parvenu à convaincre les observateurs.

Appelé en équipe d’Espagne Espoirs pour la première fois à l’automne dernier, l’ancienne promesse de la Castilla dispose de nombreux courtisans au delà des frontières espagnoles. D’après « AS », des clubs allemands, italiens, néerlandais, portugais et même français sont sur les rangs pour l’accueillir.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Merengue, Dani Gomez prendra une décision sur son avenir sitôt la saison terminée. Le Real ne le retiendra pas. Avis aux amateurs…