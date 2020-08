Real Madrid – Mercato : un gros chantier de Zidane repoussé de quelques années ?

true

Si le recrutement d’un défenseur était vu comme une priorité au Real Madrid, ce souci pourrait être réglé par la prolongation de Sergio Ramos.

C’est l’une des arlésiennes du Mercato du Real Madrid : depuis plusieurs années, les Merengue cherchent le remplaçant de Sergio Ramos (34 ans). Régulièrement, la Maison blanche connait d’ailleurs des échecs dans ses choix (Vallejo, Militao) et aucun ne parvient réellement à faire le poids avec le capitaine de l’équipe d’Espagne qui, malgré le poids des années, continue de se bonifier.

Si le Real Madrid avait deux défenseurs français dans le viseur (Benoît Badiashile de l’AS Monaco et Dayot Upamecano du RB Leipzig), ces venues représentent un véritable investissement sans garantie de réussite… Contrairement à un Sergio Ramos toujours aussi saignant. La situation est telle que l’idée d’une prolongation du Sévillan n’est plus exclue par Florentino Perez, bien au contraire.

Et si le successeur de Sergio Ramos en 2021 était Sergio Ramos lui-même ?

Il y a un an, après le couac face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, le divorce paraissait consommé entre Sergio Ramos et son président mais ces derniers se seraient depuis rabibochés et des discussions auraient même été entamée pour étendre la collaboration au delà de juin 2021 d’après « AS ».

Le principal point de tension du dossier porte sur la durée du contrat. Sergio Ramos aimerait rempiler pour deux saisons au moins, jusqu’en juin 2023, or il n’est pas dans la politique du Real de faire des prolongations de plus d’un an aux trentenaires. En position de force, Ramos pourrait faire sauter cette contrainte et régler de ce fait un problème (récurrent) du Mercato madrilène : la quête de son successeur.