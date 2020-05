true

Sur le départ du côté du Bayern Munich, Kingsley Coman (ailier, 23 ans) ne laisserait clairement pas insensible le Real Madrid et Manchester City.

Alors que la presse madrilène fait ses chous gras de plusieurs joueurs français, passant d’un jour à l’autre de Paul Pogba à Kylian Mbappé en passant par Eduardo Camavinga, le Real Madrid aurait une nouvelle piste floquée du coq. En effet, selon la version germanique de « Sky Sport », les Merengues ainsi que Manchester City et le FC Barcelone songeraient à … Kingsley Coman (Bayern Munich, 23 ans).

Un dossier lié à celui de Gareth Bale

Poussé vers la sortie en Bavière par l’arrivée probable de Leroy Sané, le jeune Français pourrait enchaîner un quatrième grand club d’un nouveau championnat après le PSG, la Juventus de Turin et le Bayern. Si la piste du chassé-croisé avec Sané paraît évident du côté des Citizens où Pep Guardiola l’apprécie beaucoup, la piste merengue ne serait pas non plus à négliger.

Pour autant son arrivée au Real Madrid sous la coupe de Zinédine Zidane dépendra surtout d’un facteur X concernant les départs au sein de la Maison blanche : que Gareth Bale remballe ses clubs de golf et retourne écumer les greens de Premier League la saison prochaine. Prix fixé par le Bayern pour Coman : 60 M€. Relativement abordable même en temps de crise du Covid-19.