Real Madrid – Mercato : les Merengue champions, Chelsea touche le jackpot !

Sacré champion d’Espagne jeudi soir, grâce à sa victoire face à Villarreal (2-0), le Real Madrid va devoir remettre la main au porte-monnaie. Suite à l’obtention de la Liga, les Madrilènes sont tenus de verser une somme supplémentaire à Chelsea pour le transfert d’Eden Hazard.

Malin, le club londonien avait inséré des bonus dans le transfert de l’ailier belge. Une clause a été remplie. En cas de titre, le Real Madrid devait verser 15 millions d’euros en plus aux Blues. Avec cette nouvelle traite, Eden Hazard devient la recrue la plus chère de l’histoire de la Maison Blanche devant Gareth Bale. Le Gallois a coûté 101 millions d’euros.

La saison passée, le joueur formé au LOSC avait rejoint la capitale espagnole pour 100 millions d’euros. Désormais, Hazard a coûté 115 millions d’euros aux pensionnaires du Santiago-Bernabéu.

Hazard n’a pas convaincu au Real Madrid

Hier soir, le natif de la Louvière (Belgique) était tout sourire pour fêter sa première Liga. Mais, aucun doute que dans les semaines à venir, Hazard fera le bilan de sa saison sur ses nouvelles couleurs. À côté de la saison de Benzema, Ramos et Courtois, il a manqué ses débuts.

En raison de plusieurs blessure à une cheville, le Diable Rouge n’a pas pesé sur la saison des Madrilènes. Hazard a joué seulement 16 rencontres de Liga pour six passes décisives et… un petit but ! Des statistiques qui ne sont pas en adéquation avec le talent de l’ex-Dogue. Pourtant, le Real Madrid va devoir faire un nouveau chèque à son confrère anglais. Un chèque que Zidane et Hazard auraient signé d’avance au début de la saison.