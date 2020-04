Real Madrid – Mercato : une cible merengue fait l’éloge de… Lionel Messi

true

Successeur potentiel de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid, Mauricio Pochettino est, comme tous les Argentins, dingue de Lionel Messi.

Revenu il y a un peu plus d’un an sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane n’est pas certain de poursuivre sa mission au-delà de l’actuelle saison. Tout dépendra de la suite des événements, si la Liga et la Champions League reprennent et si les Merengue soulèvent un autre trophée que la Supercoupe d’Espagne.

Dans le cas où Florentino Pérez déciderait de continuer sans son chouchou, plusieurs noms circulent. Dont celui de Mauricio Pochettino, libre depuis son renvoi de Tottenham à l’automne. L’Argentin a déjà fait savoir qu’il était évidemment intéressé mais il vient de commettre un petit impair susceptible de refroidir ses partisans au Real.

Il a en effet fait l’éloge de Lionel Messi, star absolue de l’ennemi barcelonais : « Quand on parle de Messi, on parle du meilleur joueur de la planète, a-t-il déclaré. N’importe qui s’y connaissant un petit peu en football sait cela ». N’importe qui pisté par le Real Madrid sait aussi qu’il doit tempérer ses propos sur des joueurs du FC Barcelone. Compatriote et idole ou pas…