Real Madrid – Mercato : une légende proche de rempiler

Arrivé en 2005 au Real Madrid, Sergio Ramos est une légende chez les Merengue. Ses dirigeants souhaitent étendre le bail de leur défenseur central.

La légende Sergio Ramos (34 ans) va poursuivre son aventure au Real Madrid. Selon AS, les Merengue ont proposé un nouveau contrat à leur capitaine, qui s’étirera jusqu’en 2022. Soit une année supplémentaire pour Ramos, qui est actuellement lié jusqu’en 2021 au Real. Cette information fait d’ailleurs la une du média ibérique.

Cette prolongation de contrat assurerait presque la place de l’international espagnol à la coupe du monde 2022 au Qatar. Surtout, Sergio Ramos pourrait découvrir le nouveau Santiago Bernabeu qui doit être inauguré aussi en 2022.

Cette prolongation d’un an s’inscrit dans la stratégie de Florentino Perez. Le président du Real Madrid ne souhaite pas étendre de plus d’un an les contrats des joueurs qui ont plus de 30 ans. Malgré son statut, son rôle de capitaine, Sergio Ramos rentre dans le cadre fixé par l’organigramme madrilène.