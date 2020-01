Real Madrid – Mercato : une unité spéciale bientôt créée pour aider Zidane

true

Désireux de suivre au plus près l’évolution de ses joueurs prêtés, le Real Madrid va créer un pôle spécial dédié.

Disposant de nombreux jeunes talents à faire éclore avec ses acquisitions et le travail de son centre de formation, le Real Madrid n’a pas la place dans l’effectif de Zinédine Zidane pour mettre en vitrine tout son beau monde. Cette saison encore, 13 joueurs ont quitté la Maison blanche en prêt pour une à deux saisons … Et parmi eux de nombreuses promesses dans des clubs ambitieux de Liga et d’ailleurs (Reguilon, Kubo, Odegaard, Vallejo).

Le cas Lunin fait réfléchir le Real

Une situation que le Real Madrid entend mieux contrôler à l’avenir. D’après « Marca », l’entité blanche va mettre en place un pôle spécifique pour les joueurs en prêt. Le dirigeant choisi pour ce futur poste aura en charge de suivre au quotidien les prêtés et de s’assurer de leurs épanouissements à l’extérieur de Madrid

Une manière pour les Merengue de s’éviter les mésaventures à la Andrii Lunin (20 ans). Prêté sans contrôle ni droit de regard l’été dernier au Real Valladolid, l’international ukrainien (5 capes) n’avait disputé que trois matches en six mois sous les couleurs de son club avant de revenir à Madrid et d’être à nouveau cédé temporairement au Real Oviedo.