Real Madrid – Mercato : Zidane a donné son feu vert sur une piste du Barça

Pisté par le FC Barcelone, David Alaba, le défenseur du Bayern Munich, serait également ciblé par le Real Madrid.

Zidane a dit OK pour David Alaba. C’est ce qu’affirme Bild. Selon le média allemand, le Real Madrid entre donc dans la course pour recruter l’Autrichien, également ciblé par le FC Barcelone et Manchester City. « Zidane est intéressé par Alaba. Il le voit dans son équipe du Real la saison prochaine », croit savoir Bild.

Alaba négocie actuellement une prolongation de son contrat au Bayern, mais ses demandes sont jugées excessives par la direction du club bavarois, qui pourrait donc se résoudre à envisager un transfert.