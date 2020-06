Real Madrid – Mercato : Zidane attend Mbappé pour faire revenir un autre crack

true

Alors que le Real Madrid avait envisagé de gros changements dès cet été, la crise finalement changé les plans de Zinédine Zidane.

Quel été aurait passé le Real Madrid si le Covid-19 n’avait pas traversé le monde ? On ne le saurait jamais et c’est bien dommage tant le club merengue aurait pu frapper très fort sur le marché. Finalement, c’est en 2021 que Zinédine Zidane devrait voir de gros changements s’opérer…

Mbappé, Haaland, Sancho, Camavinga… Les noms les plus prestigieux sont évoqués pour composer l’équipe des Galactiques 2.0 charger d’ouvrir le nouveau cycle du Real Madrid. Et le club merengue prévoyait également d’accompagner ces stars par d’autres cracks de son cru. Achraf Hakimi et Martin Odegaard en première ligne. Mais visiblement, les plans ont changé.

En effet, le quotidien AS affirme ce dimanche que le Real Madrid, qui devra donc attendre un an pour son grand chantier, laissera également Martin Odegaard s’épanouir une saison supplémentaire ailleurs. Alors que la question d’un retour à Madrid était évoquée, le Norvégien devrait voir son prêt prolongé du côté de la Real Sociedad. Histoire de prendre un peu plus d’épaisseur avant de revenir sur le devant de la scène dans un projet qui s’annonce déjà pharaonique.