Real Madrid – Mercato : Zidane et Pérez en passe de réaliser un énorme coup cet hiver !

Le Real Madrid devrait s’attacher dans les heures à venir les services du milieu brésilien Reinier Jesus (17 ans), au nez et à la barbe du PSG, de Manchester City et de Liverpool.

La pépite brésilienne Reinier Jesus est à Madrid ce samedi pour visiter les installations du Real et passer toute une batterie d’examens médicaux. Si tout se passe bien, le milieu offensif du Flamengo, âgé de 17 ans, s’engagera pour six ans et demi avec les Merengue, même si l’annonce officielle n’interviendra que le 19 janvier, quand il deviendra majeur.

Le Real Madrid est en passe de réaliser un double joli coup. D’abord parce qu’il s’apprête à devancer la concurrence incarnée par Manchester City, Liverpool ou le PSG. Reinier est en effet très courtisé depuis sa formidable saison avec le « Mengao », qui l’a vu décrocher les titres de champion du Brésil et d’Amérique du Sud. Son coach, le Portugais José Jesus, dit de lui qu’en plus d’être hyper doué, il est très à l’écoute des conseils.

Et puis, contrairement à son habitude, le Real va aussi faire un bon coup au niveau financier. En effet, la clause de départ de Reinier est pour le moment de 30 M€. Elle grimpera à 35 M€ l’été prochain et à 70 M€ en janvier 2021. C’était donc le moment parfait pour recruter le petit prodige, remplaçant annoncé de Luka Modric.