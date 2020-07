Real Madrid – Mercato : Zidane montre la porte à un espoir !

true

En prêt à Grenade, Jesus Vallejo (23 ans) va être cédé par le Real Madrid. Zinédine Zidane ne compte pas sur son défenseur central.

Cet été, le Real Madrid va connaître des chamboulements dans son effectif. James Rodriguez et Gareth Bale ne sont plus en odeur de sainteté auprès de Zinédine Zidane. Le tacticien français a aussi réglé les avenirs de Tafekusa Kubo et Reinier. Le « Messi japonais » et l’espoir brésilien devront glaner du temps de jeu sous la forme d’un prêt loin de la Maison Blanche.

Selon AS, Zidane s’apprête à solder un autre cas. Prêté en janvier à Grenade, Jesus Vallejo va devoir se trouver un nouveau point de chute. Sous contrat jusqu’en 2025, le défenseur central devrait être vendu par le Real Madrid.

À 23 ans, Jesus Vallejo sort d’une demi-saison positive avec 10 rencontres jouées dans son nouveau club. L’Espagnol aurait plusieurs prétendants à ses trousses, prêts à sauter sur la bonne affaire. Parmi eux, Grenade tient la corde mais souhaiterait que Vallejo baisse ses émoluments.

Depuis son arrivée au Real Madrid en provenance de Saragosse en 2015 pour 5 millions d’euros, Vallejo enchaîne les prêts. Désormais, les pensionnaires de Santiago-Bernabéu aimeraient vendre 50% des droits du joueur, comme il l’avait fait pour Javi Sanchez (Real Valladolid). Avec cette opération, les Madrilènes espèreraient récupérer 7 ou 8 millions d’euros, tout en gardant un œil sur le prospect au cas où il explose à très haut niveau.