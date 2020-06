Deux des plus grands espoirs du Real Madrid vont devoir progresser ailleurs. Avec un effectif pléthorique, Zinédine Zidane ne peut garantir du temps de jeu à Reinier (18 ans) et Tafekusa Kubo (19 ans). Selon Marca, le Real Madrid a déjà fait part de sa volonté auprès de ses pépites. La Maison Blanche a décidé de les prêter à des clubs de Liga.

Engagé jusqu’en 2026 avec le Real Madrid, Reinier avait été acheté pour 30M€ à Flamengo, en janvier dernier. D’après Marca, lors de son arrivée, l’international brésilien Espoirs savait déjà qu’il allait être prêté la saison prochaine. Le Bayer Leverkusen est intéressé par ses services. Problème, les dirigeants madrilènes veulent faire évoluer le milieu offensif en Liga.

En effet, les Merengue espèrent faire obtenir un passeport espagnol au Brésilien. Le but est d’éviter de bloquer une place d’extra-communautaire dans l’équipe première. Pour commencer les démarches, Reinier doit être pendant 2 ans en résidence continue en Espagne. Des clubs de Liga, à l’instar de Valladolid et de la Real Sociedad, sont prêts à l’accueillir.

Pour la situation Tafekusa Kubo, le cas est différent. Le « Messi japonais », son surnom, sort d’un prêt concluant à Majorque. Avec 26 matches de Liga, l’ancien de la Masia s’est montré à son avantage avec 3 buts et 3 passes décisives. Des performances qui attirent de nombreux intérêts.

Si Marca n’avance pas de noms, des clubs en lice pour se qualifier en compétitions européennes font les yeux doux à l’ailier droit. Le Real Madrid privilégie la Liga pour sa progression. Mais, les Madrilènes sont ouverts à le céder à l’étranger. En effet, en tant que citoyen japonais, il faudrait dix ans de résidence continue en Espagne pour que Kubo obtienne un passeport espagnol. À court terme, les futurs des deux offensifs seront éloignés du mastodonte espagnol.

