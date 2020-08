Real Madrid – Mercato : Zidane peut faire une croix sur un chouchou

true

Courtisé par le Real Madrid, Paul Pogba se sent bien à Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer compte plus que jamais sur son champion du monde.

C’est un secret de polichinelle : Zidane veut Paul Pogba, et l’international français se serait bien vu rejoindre le Real Madrid. Mais, depuis l’intronisation d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, le milieu de terrain retrouve des couleurs.

À l’instar d’Anthony Martial, Pogba est un des chouchous de l’entraîneur norvégien. Actif aussi bien sur le pré que sur le terrain marketing, l’ex-Turinois est une priorité à gérer pour MU. À un an du terme de son contrat, le Red Devil va avoir un choix à effectuer concernant son avenir. Pour l’heure, focalisé sur la Ligue Europa, Paul Pogba croque de plaisir son retour sur le terrain.

Mais, une prolongation à Manchester United est dans les tuyaux. En conférence de presse avant le quart de finale face à Copenhague, Ole Gunnar Solskjaer s’est exprimé concernant la situation de son élément. « Ce que Paul a dit, il l’a déjà dit. Depuis son retour de blessure, c’est un plaisir. Il a travaillé très dur, il est heureux et il joue bien. Nous allons voir le meilleur de Paul dans les prochaines saisons, j’en suis sûr. Et j’ai hâte de le voir grandir avec cette équipe. Il devra être l’un des leaders, l’une des figures principales, parce qu’il arrive juste à son apogée en tant que footballeur à 27 ans. Je suis vraiment impatient de travailler avec lui. » Le feuilleton Pogba semble donc terminé, au grand dam de Zidane et du Real Madrid.