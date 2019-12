Real Madrid : Messi met en avant un vide laissé par Cristiano Ronaldo

true

Cristiano Ronaldo parti à la Juventus Turin, les tireurs de coup-franc ne se bousculent pas au Real Madrid. Le FC Barcelone ne connaît pas cette crise avec Lionel Messi.

Lionel Messi a réussi une prouesse en 2019. Buteur devant Alavès hier au Camp Nou (4-1), « La Pulga » a atteint la barre symbolique des 50 buts pour la neuvième fois sur ses dix dernières années ! Cette donnée spectaculaire englobe ses prestations en club et en sélection.

Ce bilan stratosphérique est largement rempli par ses buts sur coup-franc, un exercice dans lequel Messi excelle depuis le début de l’année. On ne peut pas en dire autant de Cristiano Ronaldo, toujours muet dans ce registre depuis qu’il porte le maillot de la Juventus Turin. Ou encore du Real Madrid, incapable de trouver un remplaçant durable au Portugais depuis son départ à l’été 2018.

Sans CR7, le Real Madrid ne marque plus sur coup-franc

« Le Real Madrid est sans franc-tireur depuis le départ de CR7 », résume AS. Le quotidien espagnol souligne même que seuls Dani Ceballos et Isco ont réussi à faire mouche sur coup-franc direct ces derniers mois ! Seul Dani Ceballos et Isco ont été capables de briller. Le bilan est catastrophique : 45 matches, soit 4050 minutes sans voir la lumière dans cet exercice. Zinédine Zidane, technicien hors pair, doit s’étrangler à la vue de cette disette.