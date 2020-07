Real Madrid : nouvelle tuile pour Hazard ?

true

Selon AS, Eden Hazard (29 ans) connait une rechute de sa cheville droite. Un coup dur pour le Real Madrid dans le sprint final de la saison.

Une année galère. Telle la première saison d’Eden Hazard au Real Madrid pourrait se résumer. Sorti lors de la rencontre contre l’Espanyol Barcelone le 28 juin dernier, le Belge est resté depuis en dehors de l’équipe.

D’après le quotidien ibérique AS, Eden Hazard souffrirait d’une rechute à la cheville. L’ailier madrilène insiste auprès des médecins pour signifier que la douleur est réelle. Plusieurs spécialistes pensent que le joueur formé au LOSC aurait une appréhension psychologique. Pour rappel, le capitaine des diables rouges s’est déjà absenté des pelouses entre février et mai, pour cause d’une fissure du péroné.

Le Real Madrid a appris à vivre sans Hazard

L’été dernier, à 29 ans, Hazard a réalisé son rêve en rejoignant le Real Madrid en provenance de Chelsea. De surcroit, le natif de La Louvière (Belgique) est sous le commandement de Zinédine Zidane, son idole. Mais, son désir profond est en train de tourner au cauchemar. Depuis son arrivé en Espagne, le Belge n’a participé qu’à 19 rencontres pour une maigre réalisation.

Des statistiques faibles qui s’ajoutent à de nombreuses absences pour des blessures. Au total, depuis son arrivée chez les Merengue, il aura été blessé 186 jours pour 26 matchs manqués. La première année d’adaptation est souvent très compliquée pour les recrues. Désormais, pour éviter de devenir un flop, Eden Hazard va devoir redoubler d’efforts pour prouver au monde entier qu’il a les épaules pour porter la lourde tunique blanche.

Bien parti pour remporter la Liga (4 points d’avance sur le Barça), le Real Madrid devra se passer de sa recrue star de l’été pour finaliser le travail entrepris depuis des mois. Zinédine Zidane et ses ouailles ont pris malheureusement l’habitude de faire sans Hazard.