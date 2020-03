Real Madrid : Pérez aurait dû écouter Ferguson à propos de Bale !

true

A la retraite depuis trois ans, Harry Redknapp passe désormais son temps à arpenter les plateaux de télévision anglais, où il livre des anecdotes savoureuses sur sa carrière d’entraîneur. Il vient d’en confier une drôle sur Sky Sport au sujet de Gareth Bale, qu’il a eu sous ses ordres à Tottenham entre 2008 et 2012.

« Nous étions dans une série de 24 matches sans victoire avec Bale dans le onze de départ. Arrive sir Alex Ferguson et il me dit : « Harry, ne le mets plus dans ton équipe, il porte la poisse ! ». J’entendais alors des rumeurs comme quoi il allait être prêté. Mais jamais de la vie je ne l’aurais laissé partir ! »

« S’il était resté arrière gauche, il aurait probablement été le meilleur latéral de l’histoire mais je pensais qu’il apporterait plus si je le faisais monter sur le terrain. » Si le changement de poste a été une réussite, on ne peut pas dire que l’ancien manager de Manchester United ait eu tort au sujet de Gareth Bale, désormais au Real Madrid : il donne vraiment l’impression d’avoir la poisse !