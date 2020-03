Real Madrid : Perez réagit avec émotion à la mort de son prédécesseur

true

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a réagi avec émotion à la mort de son prédécesseur, Lorenzo Sanz, disparu samedi dernier.

Ce sont des mots simples, mais forts, qui ont été tenus par Florentino Perez, le président du Real Madrid. Ce dernier a en effet réagi à la disparition de son prédécesseur, Lorenzo Sanz, décédé à 76 ans des suites du coronavirus. Des propos retranscrits par le quotidien l’Equipe.

« La première chose que je veux transmettre, ce sont mes condoléances à toute sa famille, en particulier à sa femme Mari Luz, à leurs enfants, Lorenzo, Francisco, Fernando, Malula et Diana, à leurs petits-enfants, et à tous leurs amis et proches. À eux tous, j’exprime tout mon amour, toute ma force et mes encouragements dans un moment aussi difficile. Je veux qu’ils sachent que le Real Madrid est à leurs côtés aujourd’hui. »