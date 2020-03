Real Madrid : Pourquoi Vinicius a snobé le FC Barcelone

true

Le Real Madrid plutôt que le FC Barcelone : Vinicius avait le choix entre les deux grands d’Espagne et à l’heure de quitter Flamengo, il y a deux ans, c’est vers le club merengue que l’attaquant brésilien s’était dirigé. Un choix qu’il a expliqué à FourFourTwo.

« Mes parents avaient visité les deux clubs et ils ont préféré le Real Madrid, a-t-il confié. Le Real correspondait à ce que je cherchais et j’ai senti que ce projet était mieux pour moi. C’était après la Copa America U17 au Chili. Il y avait des rumeurs sur l’intérêt des deux clubs mais à l’époque, je n’y croyais pas trop. Mais aujourd’hui, j’ai déjà joué plus de 50 matches avec le Real. A mon âge, c’est incroyable. Peu de joueurs ont réussi ça. »