Real Madrid – Real Sociedad (3-4) : les 3 raisons de l’élimination

Le turn-over de Zidane, pari perdant

Non seulement cette défaite fait tâche dans le bilan 2019-2020 du Real Madrid mais elle est largement imputable au turn-over mis en place par Zinédine Zidane. Dans toutes les lignes, le Français avait fait le choix de faire tourner. La défense sans Raphaël Varane a pris l’eau, Alphonse Areola a commis une erreur sur l’ouverture du score et Marcelo était beaucoup plus attiré par son envie de briller offensivement plutôt que par l’envie de bien défendre…

Martin Odegaard punit son club

C’est ce qu’on appelle être pris à son propre jeu. Martin Odegaard était arrivé au Real Madrid affublé de l’étiquette de « crack ». Il avait démarré avec la Castilla de … Zinédine Zidane, sans jamais avoir réellement sa chance au niveau au dessus. En ouvrant la marque à la 22e minute, le Norvégien s’est offert un ultime pied de nez au club qui le prête pour deux saisons au Pays Basque. L’un des héros du match avec le suédois Alexander Isak, ancienne cible offensive du Real, auteur d’un doublé, d’une passe décisive et impliqué sur l’ouverture du score.

Trois buts marqués … mais un gros manque de réalisme

Si le Real Madrid a laissé filer la Coupe d’Espagne, c’est aussi du fait d’un incroyable manque de réalisme durant un premier acte où les coéquipiers de Karim Benzema auraient dû rentrer au vestiaire avec l’avantage. Malheureusement pour Zinédine Zidane, son buteur français n’était pas dans un grand jour, victime du portier de San Sebastian Remiro (10e). Au milieu, James Rodriguez n’a pas eu le rendement escompté non plus…