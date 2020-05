Real Madrid : Sergio Ramos voit un avantage pour le Barça dans les huis clos

true

Selon le capitaine du Real Madrid, le FC Barcelone de Lionel Messi serait avantagé si la Liga 2019/20 devait se terminer à huis clos.

Interrogé par Movistar sur la possibilité que la Liga se termine à huis clos, Sergio Ramos ne s’est pas montré très enthousiaste. Selon le capitaine du Real Madrid, cette décision avantagerait le FC Barcelone, qui devait se déplacer dans des stades habituellement bouillants comme celui du FC Séville, alors que les Merengue joueront dans le centre d’entraînement, le Bernabeu étant en réfection.

« Je connais parfaitement notre calendrier et celui de Barcelone également. Avant, je faisais ma propre comptabilité et mes propres statistiques, pour savoir si les équipes joueraient à domicile ou non, maintenant c’est différent. Les stades difficiles comme celui de Séville, où le Barça est censé se déplacer, sont maintenant bien différents car, sans supporters, nous ne savons pas s’il sera si difficile pour Barcelone d’y gagner. »

« Normalement, les supporters de Séville font beaucoup de bruit. Faire une prédiction du résultat sans public serait un peu aventureux. Nous avons aussi des voyages compliqués à San Sebastian et à Bilbao, mais aujourd’hui, qui sait ? Nous ne jouons pas à Bernabeu mais au stade Alfredo Di Stefano et sans public, c’est plus difficile. »