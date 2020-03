Real Madrid : tensions entre Zidane et un taulier historique

true

Le journal AS explique ce mercredi que les relations entre Toni Kroos et Zinédine Zidane ne sont plus ce qu’elles étaient, au Real Madrid. Pilier du Real de Zidane, Kroos vivrait mal son temps de jeu actuel. S’il est toujours titulaire, le plus souvent, l’Allemand est régulièrement remplacé en cours de match. Cela a été le cas le week-end dernier lors de la défaite merengue au Betis (1-é), et Kroos a eu un geste d’agacement au moment de s’asseoir sur le banc.

Kroos était remplaçant lors du match aller des 8es de finale de Ligue des champions contre Manchester City (1-2). Un tournant dans sa relation avec Zidane, selon AS. Zidane et Kroos auraient eu des mots dans le vestiaire lors du Clasico contre le Barça (2-0), à la mi-temps, avant que le Marseillais ne décide de sortir l’ancien joueur du Bayern Munich pour faire entrer Vinicius. Ambiance ambiance…