Real Madrid : un ancien bordelais ciblé au Mercato ?

false

Selon une indiscrétion obtenue par le Daily Mail, le Real Madrid songerait à l’ancien milieu de terrain des Girondins, Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

A chaque jour sa nouvelle rumeur. Et elles sont nombreuses au sujet du Mercato des deux clubs phares du football espagnol : le FC Barcelone et le Real Madrid. Cette fois, et l’information est donnée par le quotidien anglais, The Daily Mail, c cela concerne le club madrilène. Qui, paraît-il, aurait dans le viseur un ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, Aurélien Tchouaméni.

Ce dernier, comme vous le savez sans doute, a quitté la Gironde l’hiver dernier en direction de la Principauté de Monaco. Pour un transfert lourd de près de 18 millions d’euros. Selon le média, Zinédine Zidane aurait fait de Tchouaméni son plan B en cas d’échec dans le dossier du Rennais, Eduardo Camavinga.

Aucune somme n’est avancée par le Mail, même si, nécessairement, le prix sera moindre que celui estimé pour la pépite du Stade Rennais.