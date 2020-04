Real Madrid : un maillot de Benzema aux enchères, c’est une valeur sûre

true

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a décidé, lui-aussi, de participer à la lutte contre le coronavirus. L’un de ses maillots est aux enchères.

On ne compte plus les gestes forts de footballeurs pour lutter contre l’épidémie du coronavirus. Dernier en date, l’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema qui a décidé, au même titre que certains joueurs sponsorisés par un équipementier bien connu, de mettre l’un de ses maillots aux enchères.

« On veut aider en restant chez nous et organiser une vente aux enchères »

Ce dernier est même signé par l’ancienne pointe de l’équipe de France et a, à cette heure, une enchère de 750 euros. Cette vente aux enchères en ligne, « Athlètes et solidaires » a pour but d’aider à la lutte contre le coronavirus. « Bonjour à tous. Dans ces moments difficiles, avec toute la team adidas, on veut aider en restant chez nous et organiser une vente aux enchères pour la fondation des Hôpitaux de France. »

Si vous souhaitez participer, c’est : ici.