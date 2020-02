Real Madrid : un nouveau problème pour Zidane avec Bale ?

true

Zinédine Zidane ne veut plus de Gareth Bale au Real Madrid. Et ce sera pire en 2021 car le Gallois deviendra extracommunautaire !

Depuis le début de la saison, il ne se passe pas une semaine sans Zinédine Zidane soit contrarié par Gareth Bale. L’été dernier, l’entraîneur voulait que le Gallois quitte le Real Madrid. Ce dernier a voulu rester. Puis partir quand il s’est retrouvé sur le banc un soir de Champions League. Puis il a tout fait pour pousser son employer à bout. Et voilà qu’aujourd’hui, il se verrait bien rester !

Seulement, entre performances décevantes, manque de leadership et blessures à répétition, Bale n’est pas en odeur de sainteté à Madrid, où on n’a guère apprécié sa provocation envers l’institution quand il a porté un drapeau sur lequel était écrit : « Bale, Galles, golf, Madrid, dans cet ordre ».

Comme si tout cela ne suffisait pas, un souci indépendant de son volonté va venir assombrir davantage son avenir au Real : la sortie de la Grande-Bretagne de la zone Euro signifie qu’il sera extracommunautaire en 2021. Or, le Real Madrid affiche déjà complet à ce niveau-là avec sa cohorte de Brésiliens. Plus que jamais, Bale va constituer un casse-tête pour Zidane et les Merengue…