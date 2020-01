Real Madrid : un nouveau titre, ses qualités, Valverde, Zidane lâche quelques vérités

true

Demain, la finale de la Supercoupe d’Espagne opposera deux clubs, le Real et l’Atlético, n’ayant rien gagné dans les compétitions nationales depuis deux ans… C’était le danger de la nouvelle formule de la Supercoupe d’Espagne et c’est ce qui s’est produit. Zinédine Zidane n’a cependant pas grand-chose à faire de ce genre de considérations. Lui voit la possibilité de décrocher un nouveau titre et cela le réjouit.

« Je suis content de jouer une nouvelle finale. Le Real Madrid vit pour ces matches et on y est. Il n’y a pas plus de pression que pour une autre finale mais on est venus pour gagner. Il n’y a pas de formule secrète. Je crois en ce groupe. On travaille bien mais il faut prouver à chaque match. Je crois seulement dans le travail et la patience »

« Je me vois comme un meilleur entraîneur, ça va bien, je progresse. C’est la vie, on apprend des situations, des gens, de tout ce qu’il y a autour de nous. J’écoute tout le monde et cela me rend un meilleur entraîneur, une meilleure personne. »

« Ce qui se passe avec Valverde arrive à tous les entraîneurs. Je ne veux pas en parler. Ce match était comme ça. Pendant un moment, je pensais que le Barça gagnerait le match, mais l’Atlético ne lâche rien jusqu’au bout. »