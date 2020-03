Real Madrid : Varane et Pogba ont fêté un anniversaire commun

true

Hier était un jour d’anniversaire pour Raphaël Varane, le défenseur du Real Madrid, et Paul Pogba, son coéquipier en équipe de France.

Raphaël Varane et Paul Pogba réunis sous le maillot du Real Madrid cet été, Zinédine Zidane en rêve et la porte de Manchester United pourrait s’ouvrir pour le milieu de terrain des Bleus selon The Mirror.

7 – Il y a 7 ans jour pour jour, le 22 mars 2013, @paulpogba et @raphaelvarane honoraient leur 1e sélection en équipe de France 🇫🇷, lors d’un succès 3-1 contre la Géorgie. Ils comptent respectivement 69 et 64 sélections en Bleu et … une Coupe du Monde. Etoiles. ⭐️⭐️ pic.twitter.com/W2ogViFuD8 — OptaJean (@OptaJean) March 22, 2020

Ce lundi, Opta rappelle que le destin des deux champions du monde 2018 est lié. En effet, les deux joueurs avaient débuté ensemble en équipe de France. C’était le 22 mars 2013, en Géorgie (3-1), soit il y a 7 ans. Un anniversaire que Varane et Pogba ont fêté hier.