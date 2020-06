Real Madrid : victoire contre la Real Sociedad (2-1) et retard comblé sur le Barça !

true

Le Real Madrid est parvenu à s’imposer ce soir face à la Real Sociedad (2-1). Les joueurs de Zinédine Zidane reviennent à hauteur du FC Barcelone.

Le rendez-vous était d’importance. Et de toute évidence, le Real Madrid négocie toujours aussi bien les moments cruciaux, notamment en Liga. Après le match nul du FC Barcelone, vendredi sur la pelouse du FC Séville (0-0), les hommes de Zinédine Zidane se devaient de s’imposer ce soir, face à la Real Sociedad, pour revenir à hauteur au classement.

C’est chose faite et c’est ce soir le Real Madrid qui est leader. La formation merengue s’est en effet imposée 2-1 avec des buts inscrits en seconde période. Au retour des vestiaires, après une faute sur Vinicius, le capitaine Sergio Ramos ouvrait le score en transformant le penalty (1-0, 50e). A noter que Ramos, qui a ensuite quitté ses partenaires pour cause de blessure, a inscrit son 68e but en 447 matchs dans le championnat espagnol. A la 70e minute, c’est l’intenable attaquant français, Karim Benzema, qui doublait la mise. Servi dans la surface, l’ancien attaquant de l’équipe de France contrôlait le ballon de la poitrine au second poteau, éliminait son adversaire direct et trompait Remiro d’un tir à bout portant (2-0, 70e).

La Real Sociedad, que l’on imaginait sonner par le break des Madrilènes, repartait au contraire en direction du but de Courtois. Et, fort logiquement, réduisait le score à la 83e minute par l’intermédiaire de Merino, qui reprenait d’une belle frappe du pied droit un centre venu de la droite (2-1, 83e).

Fin de saison passionnante

En dépit d’une fin de match stressante, le Real parvenait à garder son avantage. Les joueurs de Zidane reviennent du coup à hauteur du FC Barcelone avec 65 points, mais avec une moins bonne différence de buts (36 contre 38). Peu importe, et en raison des confrontations directes entre les deux équipes, le Real est ce soir leader du championnat d’Espagne.

🇪🇸 #Liga

💥 D’un superbe enchaînement, Karim Benzema double la mise pour le Real Madrid ! 👍

🤔Mais ce but aurait-il dû être validé ? pic.twitter.com/LUeayDEdz2