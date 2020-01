Real Madrid : Zidane a mis à terre l’un de ses adversaires les plus acharnés

true

La forme impressionnante du Real Madrid depuis novembre n’en finit plus d’inquiéter en Espagne. Le FC Barcelone, qui a dû laisser la tête de la Liga à son plus grand rival, a conscience qu’il lui faudra batailler jusqu’au bout. Raison pour laquelle il s’est séparé d’Ernesto Valverde pour le remplacer par Quique Setién. Les « Blaugranas » n’ont plus de temps (ni de points) à perdre.

Mais le Barça n’est pas le seul à trembler : selon le journaliste Borja Mazarro de l’émission El Chiringuito, Diego Simeone tremble lui aussi ! Et pourtant, ce n’est pas le genre de l’entraîneur argentin de l’Atlético Madrid. Mais alors que se profile le derby madrilène, le « Cholo » n’est pas au mieux.

« Simeone est très pessimiste au jour d’aujourd’hui, a expliqué Mazarro. Il vit ses heures les plus sombres comme entraîneur de l’Atlético. Il est très négatif et transmet de mauvaises sensations à son entourage. Il est convaincu qu’il va perdre le derby, qui plus est de manière claire et évidente. Son équipe n’est pas prête pour un match de ce niveau, surtout dans l’état d’esprit. Le derby arrive au pire des moments pour lui«