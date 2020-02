Real Madrid : Zidane a pris Rodrygo entre quatre yeux

true

Après un bon début de saison, Rodrygo, recruté l’an dernier par le Real Madrid, a vu son temps de jeu chuter considérablement. Le joueur de 19 ans, auteur de 7 buts (2e meilleur buteur du Real Madrid avec Sergio Ramos derrière Karim Benzema) en 18 apparitions toutes compétitions confondues (11 titularisations), n’a plus joué depuis son entrée en Coupe du Roi face à la Real Sociedad le 6 février.

Ce soir là, il avait marqué. Mais Zinédine Zidane l’a ensuite écarté du groupe lors des trois dernières journées de Liga (Atlético Madrid, Osasuna, Celta Vigo), et il ne sera pas du déplacement à Levante ce week-end.

« Rodrygo n’a pas été convoqué lors des trois dernières listes mais il est un joueur important. Nous sommes satisfaits de lui. Maintenant, pratiquement tout le monde est disponible et c’est difficile. Il y a beaucoup de monde devant, il a démontré qu’il est très bon, mais je dois choisir, c’est mon rôle », a justifié Zizou. Avec la présence à son poste de Gareth Bale, Eden Hazard ou encore Vinicius, Rodrygo est en effet servi !

Selon As, Zizou a reçu Rodrygo vendredi dernier. Il lui a expliqué ses attentes, et pourquoi il avait décidé de le redescendre en réserve, afin d’aider la Castilla à monter en Segunda A et de se maintenir en forme. Mais pas sûr que le message soit bien passé puisque Rodrygo s’est fait expulser ce week-end contre Sanse, en chambrant le gardien adverse après avoir marqué.

Une attitude qu’il n’a pas dû plaire à Zidane, et qui vaudra au joueur d’être suspendu pour le Clasico de dimanche face au Barça, alors que la blessure d’Eden Hazard lui ouvrait une place dans le groupe.