Real Madrid : Marcelo rattrapé par la patrouille

Le défenseur du Real Madrid, Marcelo, devra rendre des comptes à la justice espagnole. En cause, un permis de conduire sans points.

Le genre de coup de pub dont tout jouer aime se passer. Qui concerne cette fois le défenseur brésilien du Real Madrid, Marcelo. Ce dernier, et on l’a appris au travers d’un article d’El Mundo Deportivo, est désormais poursuivi par les autorités espagnoles pour avoir conduit sans permis et en excès de vitesse.

L’affaire remonte au 19 décembre dernier et Marcelo se trouvait à proximité du centre d’entraînement du club merengue.