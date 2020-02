Real Madrid : Ferland Mendy fait vraiment de l’ombre à Marcelo

false

De plus en plus souvent titulaire au Real Madrid, Ferland Mendy est en train de gagner son duel avec Marcelo chez les Merengue.

Marca, ce début de semaine, désigne les deux vrais héros de la victoire du Real Madrid à Osasuna (4-1), et au même titre qu’Isco, Ferland Mendy en fait partie. Selon le sous directeur du journal, Carlos Carpio, Mendy s’est signalé par son abnégation, dans l’ombre. « Il est arrivé au Real sans faire de bruit et il est devenu titulaire au poste de latéral gauche parce qu’il est difficile de l’enlever grâce à des atouts physiques impressionnants et l’intensité qu’il met à chaque action. »

🙌💪 @SergioRamos: goleador ante Osasuna y 5º madridista con más partidos en Liga. El capitán, que marcó el segundo tanto blanco en El Sadar, jugó su encuentro 440 y supera a Fernando Hierro. #HalaMadrid pic.twitter.com/uXcge8Oqps — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 10, 2020

Acheté 30 M€ à l’OL, l’ancien havrais totalise pour l’heure 19 matches (2 passes décisives), à 24 ans. Il est en train de déloger Marcelo, qui a 31 ans totalise 15 matches (1 but, 4 passes décisives). Et qui est sous contrat jusqu’en 2022.