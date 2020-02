Real Madrid : Benzema a chipé un record marquant à Cristiano Ronaldo

true

Le Real Madrid a réussi à s’en tirer après avoir été mené au score sur la pelouse d’Osasuna. Pourtant, le meilleur buteur merengue, Karim Benzema, est resté muet. Isco, Sergio Ramos, Lucas Vazquez et Luka Jovic ont été décisifs devant le but.

Mais Karim Benzema, ce n’est pas une découverte, n’est pas seulement un buteur et sait aussi faire briller les autres. Cristiano Ronaldo, présent à ses côtés pendant neuf ans, peut notamment en témoigner.

Et d’ailleurs, le numéro 9 du Real Madrid a profité de cette victoire à Osasuna pour chiper un record à CR7. Passeur décisif pour Lucas Vazquez sur le troisième but, Karim Benzema a délivré sa 132e offrande. Ce qui en fait tout simplement le meilleur buteur de l’histoire du club merengue. De quoi entrer un peu plus dans la légende du Real Madrid.