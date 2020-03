Real Madrid : Zidane a un chat noir du Clasico dans ses rangs

true

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, est le détenteur du plus grand nombre de défaites dans le Clasico. Pas rassurant avant celui de ce soir…

Les statistiques ne rendent pas toujours justice au talent d’un joueur. Prenez par exemple Sergio Ramos : il ne viendrait à personne de remettre en cause la valeur du capitaine du Real Madrid, immense défenseur central qui est en train de marquer l’histoire aussi bien des Merengue que de la sélection espagnole.

Seulement voilà, l’Andalou a un problème : il est arrivé au Real en 2005 au moment où Lionel Messi était en train d’éclore du côté du FC Barcelone. Et la conséquence la plus tragique pour lui, c’est qu’il est désormais détenteur d’un triste record, celui du plus grand nombre de défaites dans le Clasico (20) !

Celui de ce soir pourrait avoir des conséquences assez dramatiques pour le Real et Sergio Ramos puisqu’une défaite les placerait à cinq points du FC Barcelone. Et l’avenir de Zinédine Zidane ne tiendrait plus qu’à un fil puisqu’il faudrait un miracle pour que les Merengue, déjà éliminés de la Copa del Rey, remportent la Liga ou la Champions League…