Real Madrid : Zidane a une double réponse limpide sur son cas personnel

Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, doit composer avec une contestation de plus en plus vive autour de son poste.

Après un début d’année 2020 qui a vu le Real Madrid perdre la tête de Liga et s’incliner à domicile face à Manchester City en Ligue des champions, Zinédine Zidane est dans la tourmente. Le coach madrilène est de plus en plus contesté et la presse espagnole n’a pas manqué de l’interroger sur le sujet.

Comme nous vous l’expliquions déjà plus tôt dans la journée, le coach merengue a d’abord botté en touche sur la possibilité d’être démis de ses fonctions. « Je ne sais pas si gagner un titre me permettrait de ne pas être licencié, c’est une question pour quelqu’un d’autre ».

Mais Zidane a également répondu d’une autre manière aux critiques sur son cas personnel. Notamment son choix de ne pas aligner Toni Kroos face à Manchester City mercredi soir. « Quand tu perds les médias cherchent toujours quelque chose. Son absence n’est pas la raison de notre défaite. J’ai pris la décision de changer l’équipe. Il n’y a pas de spéculation à avoir, j’ai beaucoup de choix à faire », s’est défendu Zidane.