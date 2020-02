Real Madrid : Zidane assume une erreur qui aurait pu coûter cher contre l’Atlético

false

Dans l’un des chocs de la saison en Espagne mis à part le Clasico face au FC Barcelone, le Real Madrid a réussi à faire tomber l’Atlético Madrid de Simeone (1-0). Un match que les Merengue n’ont pourtant pas pris par le bon bout, avec beaucoup de difficulté à avoir de la maîtrise dans le jeu.

Zinédine Zidane, le coach français du Real Madrid, s’en est rendu compte avec deux changements à la pause. Toni Kroos et Isco ont laissé leur place à Vinicius et Lucas Vazquez. Un choix qui s’est avéré gagnant. « Je n’étais pas content avec ce que je voyais en première période. Pas à cause des joueurs, c’est ma faute, ça ne m’a pas plu. Il fallait changer. Donc j’ai changé Isco et Toni (Kroos), mais j’aurais pu en faire sortir deux autres ».

Assumant la responsabilité d’une composition qui n’a pas fonctionné, Zidane était néanmoins satisfait du meilleure visage affiché par ses hommes ensuite. « On a changé après la pause, on a abordé la deuxième période différemment, on s’est ouvert le terrain, on a couru davantage… mais je prends la responsabilité de ce qu’il s’est passé en première période. On avait été bons en demi-finale de la Supercoupe contre Valence dans ce dispositif, et même en finale contre l’Atlético… Là, ça n’a pas marché, je ne sais pas pourquoi, mais le responsable, c’est moi. Physiquement on a galéré, on a pas été inspirés avec le ballon… Quand ça ne va pas, il faut changer, et c’est ce qu’on a fait », a estimé Zidane.