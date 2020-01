Real Madrid : Zidane désigne le vrai héros de la victoire à Getafe (3-0)

true

Le Real Madrid s’est imposé à Getafe samedi (3-0) pour son premier match de l’année. Et Zinédine Zidane a mis en avant la prestation de Thibaut Courtois.

Le Real Madrid, après trois nuls consécutifs en Liga, se devait de retrouver le chemin de la victoire pour doubler provisoirement le FC Barcelone. C’est chose faite avec un large succès hier sur la pelouse de Getafe (3-0).

Pas vraiment sereins dans le jeu, les Madrilènes ont pu compter sur une faute de main de Soria qui a expédié le ballon dans sa propre cage (34e). Raphaël Varane a ensuite ajusté le gardien adverse d’une tête parfaite pour offrir le break aux Merengue (53e). Et Luka Modric, en toute fin de match, a profité d’un contre éclair mené par Valverde pour corser l’addition (90+6e).

Mais Thibaut Courtois a réalisé un excellent match dans la banlieue madrilène et c’est lui que Zinédine Zidane a tenu à mettre en avant dans sa conférence de presse d’après-match. « C’est mon gardien et selon moi, c’est le meilleur gardien du monde, a soutenu Zizou. Il nous a sauvés. Il a été décisif. Il a démontré qu’il était un joueur important pour nous et il l’a démontré. Ce n’est pas la première fois. Je suis très content de lui. Qu’il continue ! »