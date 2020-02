Real Madrid : Zidane et Gareth Bale auraient atteint le point de non retour

false

Gareth Bale finira la saison au Real Madrid. Comme l’été dernier, un départ a été évoqué ces derniers jours pour le Gallois, à Tottenham en particulier, mais aucun deal n’a été conclu. Le joueur entretenant des relations compliquées avec Zinédine Zidane, ce statu quo ne fait pas forcément les affaires des deux hommes. Et Luis Prados, auteur du blog de ABC Real Madrid : historia y nada mas, le divorce est consommé.

« On ne reverra jamais Bale à son meilleur niveau au Real, estime-t-il. Il s’est passé quelque chose avec lui durant la semaine de la Supercoupe d’Espagne, quelque chose que l’on n’a pas su. Il y a certainement eu aussi des pressions avant la fermeture du Mercato. » Et à lui de conclure : « Ce qu’il se passe avec Bale au Real Madrid est une des choses les plus étranges que je n’ai jamais vue. »