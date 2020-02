OL – Mercato : le Real Madrid s’est penché sur une pépite lyonnaise

true

Amine Gouiri est resté à l’OL cet hiver malgré son temps de jeu famélique. Le club rhodanien souhaitait pourtant prêter son jeune attaquant, gravement blessé à un genou la saison passée. D’après L’Equipe, Nîmes et Le Havre (L2) se sont renseignés et ont formulé des demandes de prêts. Mais l’international français Espoirs les a déclinées car il n’était disposé à quitter l’OL que pour un transfert.

Les premiers mots de Camilo sous nos couleurs ! 🎥#BienvenueCamilo pic.twitter.com/8JfIo6H4Ot — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2020

Et le quotidien révèle que le Real Madrid est aussi venu frapper à la porte. « Le Real Madrid s’est penché sur le cas d’un joueur dont l’évolution, plus jeune, a pu être observée par les plus grands clubs européens. Mais l’approche du club espagnol s’est finalement révélée trop floue pour aboutir. Elle n’était toutefois pas anodine : Gouiri a récemment confié ses intérêts à Alain Migliaccio, l’agent historique de Zinédine Zidane, l’entraîneur du club merengue », écrit en effet L’Equipe.