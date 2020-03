Real Madrid : Zidane et les Merengue célèbrent un drôle d’anniversaire

true

Il y a un an jour pour jour, le Real Madrid sombrait à domicile face à l’Ajax Amsterdam (1-4) en 8es de finale de la Champions League.

Ce 5 mars 2020, le Real Madrid « célèbre » le premier anniversaire de l’énorme rouste que l’Ajax Amsterdam lui avait infligé au stade Bernabeu (4-1) en 8es de finale retour de la Champions League. Une défaite incroyable qui avait plongé le géant merengue dans la crise, provoquant le renvoi de Santiago Solari et le retour aux commandes de Zinédine Zidane.

El Mundo Deportivo se fait une joie de rappeler que les Madrilènes s’étaient montrés tellement confiants après la victoire 2-1 à Amsterdam que Sergio Ramos avait fait exprès d’être averti pour manquer le retour et ainsi être disponible pour les quarts de finale. Qu’il n’a donc jamais vu…

L’expulsion de Nacho, la blessure de Vinicius, le festival du futur Barcelonais De Jong… Tout cela avait contribué à faire de cette soirée l’un des gros points noirs de l’histoire du Real Madrid. Mais comme à tout chose malheur est bon, c’est grâce à cela que Zinédine Zidane est revenu. Et depuis, le Français a remporté la Supercoupe d’Espagne (alors que son équipe n’avait rien gagné en 2018/19 !) et est en tête de la Liga. Qui l’eut cru il y a un an ?