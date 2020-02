Real Madrid : Zidane lance son joker pour gagner son duel avec Guardiola

true

Depuis le tirage au sort du mois de décembre, c’est le choc que tout le monde attend. Le Real Madrid va recevoir Manchester City ce mercredi soir. L’occasion d’un duel entre deux des meilleurs entraîneurs du monde. Zinédine Zidane d’un côté et Pep Guardiola de l’autre.

Pour cette rencontre, le coach madrilène doit néanmoins composer avec des problèmes sur le plan offensif. Eden Hazard s’est de nouveau blessé alors que Rodrygo a été écarté du groupe. Pour épauler Karim Benzema en attaque, Zidane pourrait donc utiliser l’option… Gareth Bale. Aligné de manière très irrégulière cette saison, le Gallois reste néanmoins un joueur qui sait briller dans les matchs de très haut niveau. De quoi pousser Zinédine Zidane à lui faire confiance.

Du côté de Pep Guardiola, la bonne nouvelle est le retour de Raheem Sterling. L’ailier anglais est rétabli de sa blessure à la cuisse et devrait figurer sur la feuille de match. Probablement pas comme titulaire, Bernardo Silva et Riyad Mahrez étant plus probables.

Les compos probables de Real Madrid – Manchester City :

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Varane, Ramos, Mendy – Casemiro, Kroos, Valverde – Isco – Benzema, Bale

Manchester City : Ederson – Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy – Rodri, Gundogan, De Bruyne – B. Silva, Mahrez, Aguero