Real Madrid : Zidane, son avenir, Tottenham… les vérités cinglantes de l’agent de Gareth Bale

Sur le site Bernabeu Digital, Jonathan Barnette s’est exprimé. L’agent de Gareth Bale a d’abord démenti tout contact entre le joueur du Real Madrid et Tottenham, son ancien club. « Il n’y a pas eu de possibilité de revenir à Tottenham cet hiver », affirme-t-il.

Selon lui, l’abcès a été crevé avec Zinédine Zidane. « On a parlé avec le Real et ils savent ce qu’il en est. Gareth se sent un joueur important du Real. Il est très heureux. Il aime sa vie à Madrid, ses enfants aussi. Ce n’est pas qu’une question d’argent. Toute sa famille est bien à Madrid et il a encore deux ans et demi de contrat.»

Un départ ne semble donc pas à l’odre du jour, même si le Gallois est critiqué. « On lui reproche de ne pas parler espagnol, son style de vie aussi. Ce n’est pas bien. C’est un des deux ou trois meilleurs joueurs issus du Royaume-Uni. Les gens confondent tout. »

Quant à la Chine, évoquée l’été dernier, ce n’est plus d’actualité. « Ce n’est pas le moment. On verra ce que l’on fera dans deux ans et demi. »