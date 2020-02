Real Madrid : Zinédine Zidane désamorce la dernière polémique Gareth Bale

true

Cette semaine, Gareth Bale s’est encore retrouvé au cœur d’une polémique au Real Madrid. Comme il en a le droit contractuellement, le Gallois – qui était dans les tribunes de Bernabeu jeudi soir – a quitté le stade avant la fin sur le match de Coupe du Roi face à la Real Sociedad (défaite 3-4). Un départ précipité qui n’est pas digéré par la presse locale qui rappelle que c’est déjà la 5e fois que Bale se permet ce genre d’attitude.

Bale est « prêt à jouer » pour son coach

Apparu seulement à 15 reprises cette saison et non convoqué par Zinédine Zidane pour cet match face aux Basques, Gareth Bale – qui n’est plus blessé – est-il désormais blacklisté par son coach ? Non assure le coach français ce samedi face aux médias : « Nous parlons, mais je ne vais pas vous dire de quoi. Il n’a pas été présent dans les dernières convocations, mais je vais compter sur Bale. Nous savons ce qu’il peut nous apporter et je veux qu’il se sente bien. Il peut être convoqué et il est prêt à jouer », a lâché Zizou, réfutant un manque de respect de l’ancien joueur de Tottenham : « Ce n’est pas un manque de respect. Il veut se battre. Ce qui se passe en interne reste en interne. C’est notre joueur. Il a un contrat et veut rester ».

Rappelons que, contractuellement, les joueurs blessés ou non convoqués par Zinédine Zidane sont tenus à assister aux rencontres. En revanche, le règlement interne leur permet de partir à compter de la 80e minute sans s’exposer à aucune sanction. Une possibilité dont Gareth Bale use allègrement cette saison…