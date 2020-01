Résultat Coupe du Roi : Saragosse 0-2 Real Madrid (mi-temps)

true

Le Real Madrid a un pied en quarts de finale : à la pause, les « Merengue » mènent 2-0 grâce à des buts de Raphaël Varane (6e) et Lucas Vazquez (32e). Au vu de la composition d’équipe de Zinédine Zidane, qui a aligné bon nombre de titulaires, et de l’implication de ses joueurs sur le terrain, on devine que la Coupe du Roi fait partie des objectifs du Real cette saison. Un trophée que Zinédine Zidane n’a jamais remporté, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur.